Ronn eng Woch virum Ufank vun der Impeachment-Prozedur géint de fréieren US-President Trump, hunn eng Partie vu sengen Affekoten sech vun him getrennt.

Wéi US-Medie mëllen, hu 5 Affekoten gekënnegt. Dorënner och zwee Juristen, déi den Trump am Senat hätte solle verdeedegen. Dem Noriichtesender CNN no soll et Differenzen tëscht hinnen am Trump ginn hunn iwwert d'juristesch Argumentatioun an der Prozedur.

Den 9. Februar fänkt d'Impeachment-Prozedur an den USA un.