De Staatspresident Win Myint an déi féierend Politikerin Aung-San-Su-Kyi goufen ënnert Haus-Arrest gesat. Den Noutstand gouf ausgeruff.

Hannergrond vum Putsch sinn der Arméi no Reprochen iwwert Bedruch bei de Parlamentswalen am November, wou der Friddensnobelpräis-Laureatin Aung-San-Su-Kyi hir Partei eng absolut Majoritéit erreecht hat. Ee Véierel vun de Sëtz am Parlament sinn awer per Verfassung fir d’Arméi reservéiert.

D’USA an Australien hunn de Putsch scho verurteelt, a gefuerdert dass déi féierend Politiker direkt misste fräi gelooss ginn.