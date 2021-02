Den Inneminister Darmanin kënnt dofir mat Gewerkschaften, Politiker vun alle Säiten, Affekoten, an nach weidere Vertrieder beieneen.

Et wëll een Direktiven festleeën, wéi Police-Asätz an Zukunft oflafe sollen. Bannent engem Joer wëll een op konkret Resultater kommen.

Déi franséisch Regierung reagéiert domadder op d’Zuel vu Police-Gewalt, déi an der Läscht ferm geklommen ass. Fir eng grouss Polemik haten och Videoe gesuergt, wou ze gesi war, wéi brutal Polizisten géint Schwaarzer oder Flüchtlinge virgaange sinn. Dat hätt dem Vertrauen an d’Police enorm geschuet, heescht et vun der Regierung.