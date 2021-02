De Bobi Wine huet seng Affekoten domadder beoptraagt, d'Walresultater aus dem Januar viru Geriicht unzefechten.

Et wéilt een d'Wal annuléiere loossen, huet ee vun den Affekote vum Bobi Wine gesot. Weider gëtt gefuerdert, datt de laangjärege Staatschef Yoweri Museveni u kenger Wal méi dierft deelhuelen.

Dat iewescht Geriicht huet elo 45 Deeg Zäit, fir iwwert d'Plainte ze decidéieren. An der Vergaangenheet haten d'Plaintë vun der Oppositioun awer ni gegraff.

De Walresultater no hätt de Museveni ronn 59 Prozent vun de Stëmme kritt, de Wine just 35. Dëse schwätzt awer vu Bedruch an huet seng nei gegrënnte Partei NUP zum Walgewënner erkläert.

De Museveni ass zanter 1986 un der Muecht. Well d'Verfassung geännert gouf, kann hie weider onbegrenzt fir nei Mandater kandidéieren an hien hält d'Oppositioun zanter Jore kleng.

Am Uganda läit den Duerchschnëttsalter bei 16 Joer, dräi Véierel vun der Populatioun hu manner wéi 30. Déi allermeeschte Leit kënne mam Museveni, fréiere Chef vun de Rebellen, senger Aktioun, déi zum Stuerz vum Diktator Idi Amin gefouert huet, näischt méi ufänken. A grad bei deene Jonke kënnt de fréiere Popstar Wine gutt un.