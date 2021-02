E Sonndeg goufen en 52 Joer ale Mann an eng 49 Joer al Fra an engem Séi vun anere Sporttaucher fonnt, alle béid waren zu deem Zäitpunkt vu sech.

Et gouf versicht, déi 2 Persounen ze reaniméieren a se goufe per Helikopter an d'Spidol bruecht, awer all Hëllef koum ze spéit.

Iwwert d'Doudesursaach ass den Ament nach näischt gewosst, huet e Spriecher vun der Police e Méindeg matgedeelt. Bei den Doudesaffer handelt et sech ëm erfueren Taucher.