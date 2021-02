De presuméierten Täter gouf op der Gare de l'Ouest zu Molenbeek-Saint-Jean vun der Police festgeholl.

E Méindeg géint 15 Auer huet e Mann zu Bréissel an enger Metrosstatioun mat engem Messer Persounen attackéiert. Der Police no soll et sech ëm e private Sträit gehandelt hunn.

An de belsche Medien geet vun e puer Blesséierte Rieds. Weider Informatioune feelen den Ament nach.

Zeie schwätze géigeniwwer de belsche Medien ënnert anerem dovunner, dass eng Fra uerg mat engem Messer um Hals blesséiert gouf an dass wärend der Attack Panik op der Plaz ausgebrach ass.

Iwwert den Täter, dee wéi gesot vun der Police festgeholl gouf, ass nach näischt gewosst.