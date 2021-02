E Geriicht zu Moskau decidéiert um Dënschdeg, ob den Alexej Navalny méi laang am Prisong bleiwe muss.

Gefuerdert ass, dass dem Oppositiounspolitiker seng Strof op Sursis an eng fix ëmgewandelt gëtt. Deen Ament misst hie fir 2,5 Joer an de Prisong.

Doduerch, dass hien no senger Vergëftung an Däitschland geflu gi wier, fir do behandelt ze ginn, hätt hie géint seng Bewärungsoploe verstouss, argumentéiert de Parquet.

Hannergrond ass eng Detournementsaffär aus dem Joer 2014. Ma vu ville Säiten gëtt de Prozess als politesch motivéiert kritiséiert. Et wéilt en de Nawalny einfach nëmme roueg stellen.