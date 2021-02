Bei internen Iwwerpréiwunge koum eraus, dass den Internet-Ris Fraen an Asiaten a puncto Gehalt soll diskriminéiert hunn.

"Mir fannen, dass jiddereen no der Aarbecht, déi ee leescht, soll bezuelt ginn, an net no deem, wat een ass", huet Google op AFP-Nofro hin erkläert. Dowéinst huet de Konzern enger Entschiedegungszomm an Héicht vun 3,8 Milliounen Dollar (3,15 Milliounen Euro) zougestëmmt.

Domat sollen 2.565 Ingenieurinnen entschiedegt ginn, bei deenen eng Loun-Diskriminéierung festgestallt gouf. Donieft solle ronn 3.000 Fraen a Persoune vun asiatescher Ofstamung entschiedegt ginn, déi esou eng Plaz refuséiert kruten.

D'Richtlinne sollen elo iwwerschafft ginn, huet Google annoncéiert.