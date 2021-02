An der südfranséischer Hafestad koum et zu enger brutaler Dot: Eng Persoun gouf ëmbruecht an de Kapp vum Affer an engem Kartong deponéiert.

Dëse gouf dunn aus dem Fënster op d'Strooss gepucht. Eng verdächteg Persoun, déi ma bluddegen Hänn hannert der Fënster stoung, gouf festgeholl. D'Autoritéite ginn dovunner aus, dass et sech beim Doudesaffer ëm ee vun 2 Sans-abrien handelt, déi an der Wunneng geschlof hunn. Wéi et schéngt, wier et an der Nuecht zu engem Sträit komm, deen eskaléiert ass. De Buergermeeschter Hubert Falco schwätzt vun enger "barbarescher Dot" a "mënschlechem Wansinn".