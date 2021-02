E Méindeg den Owend louchen an der Milliounemetropol scho 40 Zentimeter Schnéi. Bis e Mëttwoch ass mat iwwer 50 Zentimeter ze rechnen.

Zanter dem Ufank vun de Wiederopzeechnungen am Joer 1869 goufen am Central Park nëmmen 8 Mol iwwer 50 Zentimeter gemooss. De leschte Schnéi-Rekord gouf am Joer 2016 op d'Bee gestallt mat bal 70 Zentimeter Neischnéi bannent 3 Deeg.

© AFP

Den nationale Wiederdéngscht NHS huet fir déi ganz Nordostküst (vu Virginia bis Maine) Wiederwarnungen erausginn. Nieft villem Schnéi gëtt och mat staarkem Wand gerechent. Iwwer 1.600 Flich goufen annuléiert. Déi meeschten dovun zu New York, Boston, Philadelphia a Washington.

© AFP

De Buergermeeschter vum Big Apple, de Bill de Blasio, huet den Noutstand ausgeruff. D'Stroosse solle fir den Asaz vu Rettungsgefierer fräigehale ginn. All net-essentiell Faarte ginn ënnersot. Och d'Schoule mussen en Dënschdeg zoubleiwen.