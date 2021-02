E Sonndeg de Muere gouf de Virfall op der Gare zu Sinzig (D) festgestallt.

Den Zuch 40671 selwer gouf op engem Niewegleis ofgestallt, d'Zerstéierunge goufen eréischt spéider festgestallt.

Éischt Ermëttlunge vun der Police hunn erginn, dass 16 Baatschen duerch Opschlitze beschiedegt gouf. An op d'mannst zwee Fäll sinn d'Täter a Waggone geklommen an hu Sport-/Outdoorproduiten an Druckerpatroune geklaut.

D'Täter mussen tëscht dem 30. Januar 2021 um 12.30 Auer an dem 31. Januar 2021 um 09.50 Auer zougeschloen hunn, heescht et säitens der Police. Iwwert de geneeë Schued konnt d'Police zu dësem Zäitpunkt nach näischt soen. D'Ermëttlunge lafen.