E Moskauer Gericht huet de russesche Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wéinst dem Verstouss géint d'Bewärungsoploen zu enger Fräiheetsstrof verurteelt.

De 44 Joer alen Oppositiounspolitiker muss fir 3 an en halleft Joer an de Prisong. Domat huet d'Riichterin eng méi héich Strof decidéiert, wéi de Parquet gefuerdert hat.

D'Verfare steet als politesch motivéiert awer ferme an der Kritik.

Den Alexej Nawalny soll deemno géint d'Bewärungsoploen an engem Strofverfare vun 2014 verstouss hunn, sou d'Vertrieder vum Parquet viru Geriicht. De Strofvollzuch huet 3 an en halleft Joer gefrot, ma de Parquet hat sech dofir ausgeschwat, d'Joer an Hausarrest unzerechnen. Dat wieren 2 an en halleft Joer gewiescht.