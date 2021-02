Déi sougenannt GameStop-Aktie hat d'Bourse déi lescht Wochen an Otem gehalen. Uganks Januar war d'Aktie bal näischt wäert.

Dunn hu kleng Investisseure sech am Internet zesummegedoen, d'Aktie masseweis kaaft. Déi grouss Hedgefongen, déi géint d'Entreprise GameStop gewett haten, hunn doduerch e Verloscht a Milliardenhéicht gemaach. Elo verléiert d'Aktie nees stabil u Wäert. De Pierre Jans huet sech mat deem Phänomen op der Bourse auserneegesat. Dacks huet e gelies, dat hei wär de Kampf vun der Mass géint Muecht, grouss géint kleng, wat ass do drun?

Eigentlech huet dës Geschicht net esou aussergewéinlech ugefaangen. Op der Bourse kann een nämlech net nëmme Sue maache mat Aktiekeef bei enger Firma, déi warscheinlech u Wäert gewënnt. Et kann een och drop wetten, dass de Wäert vun enger Aktie vun enger Entreprise fält.

Genee dat hu sougenannten Hedgefongen, déi eben dorop spezialiséiert sinn, mat GameStop gemaach. GameStop ass en US-amerikanesche Verkeefer vu Videospiller, dee scho méi laang an de Laberente war.

© RTL-Grafik

Dat hei war de Plang vu groussen Investisseuren: Si léine sech géint eng Tax bei Aktionäre Wäertpabeiere. Si verkafe se direkt, hoffen, dass de Wäert erofgeet, kafe se zeréck a gi se hannescht bei deen éischte Besëtzer. Dës Differenz minus d'Tax stieche se an hir Täsch.

Am Jargon gëtt dat ''shorten'' genannt. Si setzen op d'Néierlag vun engem Betrib. Op der Bourse gëtt et keng Moral.

Dunn ass awer eppes geschitt, mat deem dës Investisseure wuel net gerechent haten.

Membere vun engem spezifesche Grupp op der Internetplattform "Reddit" krute mat, dass bekannt Hedgefongen am grousse Stil géint GameStop wetten an dass se u sech méi Aktien "geshort" hunn, ewéi op der Bourse accessibel sinn. Dat ass méiglech, wann d'Investisseure sech hirer Saach sécher sinn an eng geléinten Aktie direkt e puermol weiderverkafen. Si ware vulnerabel an doropshin hu kleng Investisseure sech online zesummegedoen, fir deene Groussen ze weisen, dass se net maache kënnen, wat si wëllen.

Si hu massiv Aktie kaaft an déi grouss Hedgefonge goufe kal erwëscht.

Den RTL-Finanzexpert Claude Schettgen vergläicht et mam Stuerm op de Kapitol zu Washington.

Elo war awer op eemol méi Demande do ewéi Offer. Uganks Januar louch de Präis fir eng GameStop-Aktie scho bei 14 Euro. De Cours goung duerno rasant erop.

© RTL-Grafik

Mat der Suite, wat d'Leit op der Bourse "short squeeze" nennen: d'Hedgefonge musse selwer nees Aktië kafen, fir dass hir Verloschter net ze grouss ginn. Ma doduerch gi se selwer nach Ueleg an d'Feier. Den 28. Januar louch de Wäert op der Bourse zu Frankfurt eng Kéier bei 400 Euro.

D'Hedgefongen hu wuel bei dëser Geschicht ëm 20 Milliarde verluer.

Kleng privat Investisseuren hunn dogéint gewonnen. An déi hate jo gréisstendeels iwwer verschidde Plattformen an Appen um Handy Aktie kaf. An dat war bemol net méi méiglech?

Wat déi kleng Investisseuren natierlech rose gemaach huet. D'App "Robinhood" an anerer haten d'Akeef vu GameStop-Aktië gestoppt. Hir Responsabel hunn uginn, de Volume vun de Geschäfter net méi Meeschter ze ginn.

Déi Online-Investisseure soen natierlech, elo kréichen déi Grouss nees gehollef. E bësse wéi wann eng Amateur-Mannschaft am Fussball kloer géint eng Profisekipp géif gewannen an da géifen d'Reegele geännert ginn.

Wéi mat all Investissement kann de Präis och nees séier falen.

An déi Richtung geet et och den Ament. Den Aktiecours vu GameStop geet erof. En Dënschdeg ass d'Aktie ëm 60 Prozent gefall. E Mëttwoch de Mëtteg war se deels just nach 70 Euro wäert. Deemno mussen och déi kleng Investisseuren elo oppassen, dass se net ze grouss Verloschter maachen.

© RTL-Grafik

Fir vill vun hinne goung et jo och méi drëms, en Zeechen ze setzen. Dass een och zu vill um Finanzmarché eppes beweege kann an deene Grousse geféierlech ka ginn. D'Fro ass awer: kann dat nach eng Kéier geschéien?

Eise Finanzexpert Claude Schettgen seet, dass et keng geféierlech Repercussiounen op d'Finanzwelt wäert hunn ewéi 2008. Dat hei wär éischter eng Anekdot, seet de Claude Schettgen.

Wann de Claude Schettgen Recht huet, da wäert et trotzdeem a ville Käpp hänkebleiwen. An ëmmerhin huet och schonn e groussen Hollywood-Studio Interêt un de Filmrechter ugemellt.