Engem 22 Joer ale Patient, deen Affer vun engem Accident gouf, krut dës 23-Stonne-laang Operatioun gemaach. 6 Ekippe vu Chirurge waren dobäi.

Dës Operatioun gouf schonn am August duerchgefouert, elo huet de Patient an der Ëffentlechkeet den Doktere Merci gesot. D'Ekipp vun Doktere vum Joe DiMeo wollt als éischt sécher sinn, dass d'Operatioun och sécher erfollegräich ofgelaf ass, an e wéineg waarden, iert een un d'Ëffentlechkeet domadder geet. Et goufe scho virdrun Transplantatiounen, bei deene Gesiicht an Hänn vun engem Spender iwwerdroe goufen, allerdéngs bis elo ouni Succès.

De Patient hat am Juli 2018 no engem Accident, bei deem hien hannert dem Steier ageschlof war, schwéier Verbrennungen erlidden. Ënnert anerem seng Lëpsen a seng Aen hu schwéier Schied dovunner gedroen. Ufanks stoungen d'Chancen, dass säi Kierper d'Transplantatioune refuséiert bei 94%.