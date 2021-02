Domadder gi méiglech Verméige vun der Grupp a Kanada agefruer an et riskéiert een eng Strof am Zesummenhang mam Anti-Terror-Gesetz.

D’Proud Boys gëllen als eng riets-extrem Gruppéierung an den USA, déi oppen neo-faschistesch, islamophob, antisemittesch a fraefeindlech ass. Dass hir Memberen an éischter Front beim Erstierme vum Kapitol de 6. Januar bedeelegt waren, hätt elo zu där Decisioun gefouert, heescht et an enger Erklärung vun der kanadescher Regierung.