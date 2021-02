3 weider belsch Komplize mat iraneschen Originnen, dorënner eng Koppel, goufen zu 15 an 18 Joer Prisong condamnéiert.

E Geriicht zu Antwerpen ass iwwerzeegt dovunner, dass den 49-Joer-alen iraneschen Diplomat Assadollah A. fir den Terrorplang géint d'Evenement zu Villepinte mat dausende Leit responsabel ass. Wéi eng Porte-Parole vum Geriicht betount, gouf de Mann wéinst versichtem Mord a Bedeelegung un enger terroristescher Organisatioun schëlleg gesprach.

3 weider belsch Komplize mat iraneschen Originnen, dorënner eng Koppel, goufen zu 15 an 18 Joer Prisong condamnéiert a si kréien déi belsch Nationalitéit ofgeholl.

Déi belsch Police hat den Dag vum geplangten Attentat déi belsch-iranesch Koppel um Wee vu Bréissel a Frankräich festgeholl. An hirem Auto gouf Sprengstoff an en Zünder fonnt. Et gëtt de Verdacht, datt se d'Bomm hei zu Lëtzebuerg vun engem Kompliz iwwerreecht kruten. Déi ganz Affär hat zu diplomateschen Tensiounen tëscht Teheran an Europa, notamment Paräis, gefouert. Den Haaptugekloten hat d'Faiten ëmmer ofgestridden a sech mat Verweis op seng diplomatesch Immunitéit geweigert, viru Geriicht ze kommen. Hie sëtzt zanter senger Arrestatioun an Untersuchungshaft. An den An vum Iran ass de Prozess géint den Diplomat "illegal".

D'Geriicht zu Antwerpen gëtt um Prozess-Dag streng bewaacht. / © DIRK WAEM / BELGA / AFP

Fir vill Opmierksamkeet huet d'Urteel gesuergt, well den Täter den Ermëttlungen no e Mataarbechter vum iranesche Geheimdéngscht MOIS ass. Eng vu sengem Aufgabe war d'Beobachten an d'Bekämpfe vun oppositionelle Gruppéierungen am an och ausserhalb vum Iran. Et ass dogéint méiglech, dass d'Attacken en direkte staatlechen Optrag haten.

Den Nationale Widderstandsconseil Iran (NWRI) huet d'Groussevenement den 30. Juni 2018 zu Villepinte bei Paräis organiséiert. Dobäi waren och vill Supporter aus dem Westen dobäi, dorënner den Affekot vum Ex-US-President Donald Trump, de Rudy Giuliani.

D'Regierung zu Teheran weist d'Virwërf zeréck a behaapt, dass d'Terrorpläng vu Regierungsgéigner inzenéiert goufen. Si hate géint d'Verhaftung vum Assadollah A. an Däitschland hefteg protestéiert, well de Mann zu deem Zäitpunkt an der iranescher Ambassade zu Wien als Diplomat akkreditéiert war. Hie gouf den 1. Juli 2018 zu Aschaffenburg a Bayern festgeholl a vun Däitschland un d'Belsch weider ginn.