Den amerikanesche President Joe Biden annoncéiert eng kloer aner Aussepolitik ewéi säi Virgänger Donald Trump.

Hie wéilt op Diplomatie an international Kooperatioun setzen.

Erausfuerderunge wéi Corona a Klimawandel kéinten Natiounen nëmmen zesumme packen, dat sot de Biden a senger éischter aussepolitescher Ried.

Dernieft huet hien erkläert, datt hien den Ofbau vun US-Truppen an Däitschland wëll op Äis leeën, de Krich am Jemen net méi ënnerstëtzen a méi Flüchtlingen an den USA ophuelen.