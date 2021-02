Wéi et heescht, goufen zwee jonk Déieren am Westerwald duerch en DNA-Test identifizéiert.

Et géif sech ëm 2 männlech Klenger handelen. De Stullgank vun de klenge Wëllef, déi ronn 8 Méint al sinn, gouf am Territoire vun der Gemeng Altenkirchen-Flammersfeld fonnt.

Zënter 2012 goufen an Däitschland bis ewell sou am Ganzen 18 verschidden Déiere mëttels DNA bestätegt. 4 dovunner si mëttlerweil dout: 1 gouf 2012 illegal dout gemaach, 3 sinn 2020 no engem Accident zu Mainz, der Äifel an dem Westerwald gestuerwen.

Dobäi kommen natierlech och eng Partie Beweise mëttels Fotoen a Videoen. Déi leschte Kéier gouf am Dezember 2020 zu Unkel e Wollef gefilmt.