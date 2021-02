E Freideg an der Mëttesstonn koum et zu engem déidlechen Fligeraccident an der Géigend vu Sefferweich.

Hei war e klenge Fliger erofgefall. Eng Patrull, déi séier op der Plaz war, konnt just feststellen, datt d'Iwwerreschter vum Fliger op e puer honnert Meter verdeelt waren. Wou d'Maschinn hierkoum a wéi et zum onglécklechen Tëschefall koum, ass aktuell nach net bekannt. De Pilot, deen eleng an der Maschinn souz, sollt den Ongléck net iwwerliewen. D'Identitéit vum Mann ass nach net confirméiert. D'Ermëttlunge lafen an d'Plaz ronderëm d'Ongléck ass groussraimeg ofgespaart.