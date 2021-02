Fënnef Deeg nom Militärputsch am Myanmar gëtt et den Ament am südostasiatesche Land déi bis ewell gréisste Protester géint d'Arméi.

Dausende Leit sinn e Samschdeg an der Wirtschaftsmetropol Rangun op d'Strooss gaangen, melle Journaliste vun der Noriichtenagence AFP. E Samschdeg huet dann och den Internet am ganze Land net funktionéiert. An de leschten Deeg gouf scho mol den Zougang zu soziale Reseaue wéi Facebook oder Twitter limitéiert. Domadder sollten Protestaktiounen ënnerbonne ginn.