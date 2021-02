Dat huet d'Pathologie vu Kiel matgedeelt, nodeem si verschidde Leit, déi gestuerwe sinn an de Coronavirus haten, obduzéiert hunn.

"Bei 85 Prozent vun de Fäll kënne mer wierklech confirméieren, datt si um Covid-19 gestuerwe sinn" seet den Direkter vum Institut fir Pathologie vun der Universitéitsklinik Schleswig-Holstein Christoph Röcken.

Zu Kiel goufen ewell iwwer 50 Leit am Alter tëscht 53 an 90 Joer obduzéiert, déi sech virun hirem Doud mam Sars-Cov-2 Virus ugestach haten. Just e klengen Deel vun hinne wier mam Covid-19 gestuerwen, esou de Röcken. An der Stad Kiel sinn zanter dem Ufank vun der Kris a bis de 4. Februar matgezielt 73 Leit gestuerwen, déi de Coronavirus haten. An der Stad liewen ëm déi 250.000 Leit.