E Spriecher vun der Societéit huet e Samschdeg den Owend matgedeelt, dass elo südlech vun der dänescher Insel Bornholm Réier verluecht ginn.

Nach ronn 150 Kilometer sollen, fir d'Gasleitung fäerdeg ze stellen, an däneschen an an däitsche Gewässer verluecht ginn. D'Aarbechten um Projet ware jo eng Zäit op Äis geluecht ginn, well d'USA mat Sanktioune gedreet haten. Si geheien Däitschland fir, sech vu Russland ofhängeg ze maachen.

Och eng Partie EU-Staaten an Ëmweltschützer si géint de Projet.