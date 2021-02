De Bundesliga-Match tëscht Bielefeld a Bremen esou wéi de Match Paderborn géint Heidenheim kënne wéinst dem Wieder net gespillt ginn.

Donieft war et bei eisen Noperen op de Stroossen ganz chaotesch. Eleng an Nordrhein-Westfalen goufen 222 Accidenter gezielt, d'A2 huet missten zum Deel fir eng gewëssen Zäit gespaart ginn. Ma och an Thüringen, Niedersachsen a Sachsen koum et zu Glatäis a vill Schnéi, ma de richtege Chaos ass iwwerall ausbliwwen.

Zu Sömmerda an Thüringen huet de Schnéi dann dozou gefouert, datt eng 15 Automobiliste bal 2 Stonnen an hire Ween agespaart waren. Well de Wanterdéngscht an d'Rettungsekippen iwwerfuerdert waren, konnte si net direkt gebuerge ginn.

Op ville Plazen hunn d'Autoritéite verschidde Mesuren decidéiert. Esou dierfen am Münsterland an Ostwestfalen keng Camione fueren an op ville Plazen, dorënner an Holland, ronderëm Hamburg an op däitsche Fernstrecken, sinn d'Zich net méi zirkuléiert.

An awer ass de Wanter net esou uerg zeréckkomm, wéi vill Meteorologen an d'Rettungsdéngschter et gefaart haten. Ma nach bis an d'Nuecht eran op e Méindeg kann et weider zu vill Schnéi, plazeweis bis zu 40 Zentimeter, erofkommen. Mat Glatäis ass nach wuel bis Mëtt der Woch ze rechnen.