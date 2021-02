Den 71 Joer ale Politiker hat sech e Méindeg nëmme kuerz virun de Riichteren zu Jerusalem presentéiert a sech fir onschëlleg erkläert.

Den israelesche Regierungschef Benjamin Netanjahu huet viru Geriicht déi géint hien erhuewe Korruptiounsvirwërf zeréckgewisen. De Rendez-vous viru Geriicht huet nëmmen 20 Minutt gedauert. Déi responsabel Riichterin Rivka Feldman Friedman huet d'Uklopunkte virgelies, zu deenen ënnert anerem och Bedruch gehéiert. Virum Gebai hu Mënsche géint de Regierungschef demonstréiert a gefuerdert, datt hie soll festgeholl ginn.

Den Netanjahu hat d'Uschëllegungen an der Ëffentlechkeet schonn als "lächerlech" zeréckgewisen, elo huet hie sech fir d'éischte Kéier misste viru Geriicht dozou äusseren. An Israel huet de Regierungschef keng juristesch Immunitéit, hie muss wärend engem lafende Prozess awer net zerécktrieden.

Den Netanjahu ass deen éischten israelesche President, dee wärend senger Zäit am Amt ugeklot gouf. Den Zäitplang vum Prozess kéint de Politiker dozou zwéngen, fir sech e puer Mol pro Woch viru Geriicht ze presentéieren - obwuel hien eigentlech matten am Walkampf stécht. A sechs Woche stinn an Israel Neiwalen un - déi véiert a manner wéi zwee Joer.

D'Autoritéite reprochéieren dem Netanjahu, ënnert anerem Zigaren, Schampes a Bijouen an engem Géigewäert vun ëmgerechent ronn 180.000 Euro vu räiche Perséinlechkeeten ugeholl ze hunn. Doriwwer eraus hätt hie versicht, fir eng positiv Berichterstattung an den Zeitunge sécherzestellen. Weider soll de Politiker der israelescher Entreprise Besek fir positiv Meldungen am Internet Millioune-Beträg zougeschanzt hunn. De Parquet stëtz d'Uklo op iwwer 300 Zeienaussoen.