Nodeems sech e Stéck Gletscher geléist huet, ass et e Sonndeg zu uergen Iwwerschwemmungen an der Himalaya-Regioun komm.

Aktuellem Stand no hunn 18 Persounen de Virfall net iwwerlieft, op d'mannst 200 Persoune gëllen als vermësst. Bei de Vermëssten handelt et sech ëm Persounen, déi an de Kraaftwierker am Dall schaffen. 12 Persoune konnten aus engem Tunnel gerett ginn, dee mat Bulli a Steng verschott war an zum Deel nach ëmmer ass.

Autoritéite ginn dovunner aus, dass 25-35 weider Aarbechter nach am Tunnel gefaange sinn.

Zanter Jore ginn d'Gletscher an där Regioun wéinst dem Klimawandel ëmmer méi zeréck. Aus enger Etüd aus dem Joer 2019 geet ervir, dass bis 2100 ronn 2/3 vun alle Gletscher am Himalaya geschmolt sinn, sollten d'Zäregasemissioune bis dohin net drastesch reduzéiert gi sinn.