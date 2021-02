Am Kader un enger gréisserer Kontroll sinn der däitscher Police 9 Persounen an d'Gräpp gaangen, déi illegal via Lëtzebuerg agereest waren.

Déi eng si mam Auto, déi aner mam Zuch vu Lëtzebuerg erfort an Däitschland era komm. Bei 5 Leit handelt et sech ëm Männer déi aus Ost- an Nordafrika stamen. Si goufen den zoustännege Migratiouns-Autoritéiten iwwerstallt. 3 Persounen koumen aus Osteuropa a goufen opgefuerdert, d'Bundesrepublik nees ze verloossen. E Mann aus der Ukrain gouf matgeholl en Vue vun enger Expulsioun. Géint all d'Persoune gouf eng penal Prozedur op de Wee bruecht