Wéi déi däitsch Police mellt, hu sech 2 Jugendlecher vu Lëtzebuerg sech nawell fatzeg de Batti gestallt déi aner Säit vun der Grenz.

Wéi et heescht, hätten déi zwee 17 Joer jonk Bouwen um spéide Sonndegnomëtteg op der Gare zu Wincheringen, hannert der Grenz bei Wuermer, fir d'éischt widder en Ticketsautomat urinéiert a wieren duerno iwwer e Gitter geklommen, fir an d'Gare ze kommen. Do hu si sech op de Schinnen opgehalen.

Vun engem Mataarbechter op hiert Behuelen ugeschwat, hunn déi 2 aggressiv reagéiert an de Mann menacéiert. Si hunn doropshin nach probéiert an de Raum fir technesch Installatiounen anzebriechen an hunn dobäi eng Fënster ageschloen a mat Féiss widder d'Dier geschloen. De Bunn-Mataarbechter hat sech an deem Raum agespaart, fir sech selwer ze schützen.

Spéider goufen déi Jugendlech an engem Foyer hei am Land vun der Tréierer Police gestallt. Si kruten e Platzverweis a koumen nees op fräie Fouss. Op déi Mannerjärege waart eng Enquête wéinst Menacen, Futtimaache vun Objeten a Violation de domicile.