Schnéi a Keelt hu grouss Deeler an Däitschland fest am Grëff an hunn op den Autobunne fir Chaos a Stau gesuergt. Besonnesch betraff d'A2 bei Bielefeld.

An der Nuecht op en Dënschdeg ass esou vill Schnéi gefall, dass am Trafic näischt méi gaangen ass. Op der A2 bei Bielefeld hu vill Chaufferen d'Nuecht missen am Stau an hire Gefierer verbréngen. Bis zu 37 Kilometer Stau waren et do, dee sech bis an Niedersachsen gezunn huet a béid Direktiounen.

D'Autobunn gouf schonn e Méindeg am Nomëtteg gespaart, nodeems do scho Camionen net méi virukomm sinn. Et wäert och nach daueren, bis sech dee Stau opgeléist huet, sou eng Porte-parole en Dënschdeg de Moien. Trotz Deviatioun hätt sech d'Situatioun net verbessert.

Manner dramatesch war et der däitscher Police no bei Dortmund, wou d'A2 och gespaart war. E Méindegnomëtteg houngen do schonn Dosende Camione fest, obschonn e Fuerverbuet bis 22 Auer fir Gefierer iwwer 7,5 Tonnen decidéiert gi war. 340 Mol gouf sech net dru gehalen.

Och op aneren Autobunne war d'Situatioun chaotesch. Deels hunn d'Leit misse bis zu 15 Stonne am Stau waarden, bis sech dee lues a lues nees opgeléist huet.

Déi betraffe Mënsche goufe mat waarmem Gedrénks an Decke versuergt.