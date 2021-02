De berüümte Biergsteiger Carlalberto Cimenti, och "Cala" genannt, ass an den Alpen duerch eng Lawin ëm d'Liewe komm.

De 45 Joe ale Biergsteiger an ee Kolleeg goufen am ieweschte Susatal an den italieneschen Alpe ënner 2 Meter Schnéi dout gebuergen.

De Cimenti war ënner berüümt ginn, nodeems hien op den iwwer 8.000 Meter héijen Nanga Parbat am Himalaya eropgeklomme war. De Nanga Parbat ass ee vun den héchste Bierger op der Welt.

Am Summer 2019 war hien och bei der dramatescher Rettungsaktioun vun engem Alpinismus-Kolleeg bedeelegt, deen a Pakistan an iwwer 6.000 Meter Héicht erofgefall war a schwéier blesséiert gouf.