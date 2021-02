Dat kann een an engem Entworf liesen, deen aus der Videokonferenz vum Bund mat de Länner ervirgeet, mellt NTV.

Um Mëttwoch de Mëtteg wäerten d'Bundeskanzlerin zesumme mat de Ministerpresidenten iwwert d'Corna-Mesuren diskutéieren. D'Kanzlerin wäert proposéieren, fir de Lockdown bis Mëtt Mäerz ze verlängeren.

De Lockdown hätt dozou gefouert, datt d'Zuelen däitlech erofginn. Et wier gelongen, zanter Oktober d'Zuelen nees op ënner 80 Leit pro 100.000 Awunner a siwen Deeg ze bréngen.

An awer gëllt et opzepassen, well een et elo mat de Mutatioune vum Virus ze di ka kréien a, well dës méi ustiechend sinn, bereede se sech och méi séier aus. Et brauch een also nach zousätzlech Ustrengungen, fir d'Infektiounszuele weider erofzekréien.

Och dowéinst missten d'Kontaktlimitatioune weider bäibehale ginn, heescht et am Entworf vum Kanzleramt. Mam Bléck op d'Mutatioune muss een och oppassen, wéi a wéi séier een d'Geschäfter nees kann opmaachen. Dëst soll lues a lues passéieren, fir ze verhënneren, datt d'Zuelen nees séier klammen. Et soll wuel och driwwer diskutéiert ginn, fir d'Coiffeuren nees vum 1. Mäerz un opzemaachen.

Am Entworf gëtt awer net driwwer geschwat, ob een d'Schoulen nees soll opmaachen. Dëst läit nämlech an der Hand vun de Bundeslänner, déi dat individuell decidéiere kënnen.