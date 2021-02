D'Anti-Terror-Geriicht zu Dhaka ass zum Entschloss komm, datt d'Extremisten d'Zil haten, fir mam Mord Leit, déi anescht denken, anzeschüchteren.

Zwee vun den Ugeklote sinn nach op fräiem Fouss a goufen an Ofwiesenheet verurteelt. Ee vun de Männer soll de Kapp hannert der Aktioun gewiescht sinn, heescht et vum Parquet. D'Affekote vun de Verurteelte wëll elo an Appell goen.

D'Läich vum deemools 43 Joer alen Editeur Faisal Arefin Dipan war am Oktober 2015 zerstéckelt fonnt ginn. Tëscht 2013 an 2016 gouf et am Bangladesch eng Well vu Gewalt géint säkular Aktivisten, Blogger an atheistesch Schrëftsteller. An de leschte Joren huet dowéinst d'Regierung als Deel vum Kampf géint den Dschihadismus zwou Anti-Terror-Unitéite gegrënnt.