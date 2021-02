Wéi japanesch Medie mellen, wäert de Yoshiro Mori, Chef vum Organisatiounscomité fir d'Olympesch Summerspiller zu Tokio, seng Demissioun areechen.

Op de Mori gouf et vill ëffentlechen Drock, nodeems hien eng fraefeindlech Ausso gemaach hat. Wéi Medie mellen, soll den 83 Joer ale Organisateur vun Tokio 2021 nach e Freideg offiziell säi Récktrëtt annoncéieren.

De Mori hat an enger Sëtzung vum japaneschen Olympesche Comité gesot, datt, wa Fraen u Sëtzungen deelhuelen, déi vill méi laang daueren, well si Problemer hunn, sech präzis auszedrécken. Den Ex-Premierminister hat sech dono awer fir seng Aussoen entschëllegt. Hie géif dat dacks héieren, wéist et awer selwer net, well hie rezent just seele mat Fra géif schwätzen.

Wéinst sengen Aussoe gouf de Mori a Japan staark kritiséiert, dat ënner anerem vum aktuelle japanesche Premier Yoshihide Suga, vu ville Sponsore vun de Spiller an och vum IOC.

Donieft huet dës Ausso och nach dozou gefouert, datt nach manner Japaner fir d'Ausféiere vun de Spiller sinn. Enger neister Ëmfro no schwätze sech 80 Prozent vun de Befrote géint d'Spiller am Juli an August aus.