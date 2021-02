D’John Hopkins Universitéit vu Baltimore, déi jo zanter engem Joer déi landeswäit Chifferen an den USA wëssenschaftlech oplëscht, huet dat confirméiert.

Zu Washington hunn de President Biden an d’Vizepresidentin Harris eng Gedenkminutt fir d’Affer gehalen. Am ganze Land goufen d’Fändelen op ëffentleche Gebaier op Hallefmast gesat.

Den Joe Biden huet an enger kuerzer Ried gewarnt, Mënscheliewen als reng Statistik ze gesinn. Et misst een déi Doudeg éieren, an den Hannerbliwwenen hëllefen, an dat wéilt hie maachen.

An absolutten Zuelen sinn d’USA dat Land mat de meeschten Doudege weltwäit. Rechent een d’Zuel vun Affer op 100.000 Awunner, dann leien awer europäesch Länner vir, wéi d’Belsch oder Groussbritannien.

Den US-Wäert läit mat 152 Affer pro 100.000 Awunner, däitlech ënnert deem belschen vun 192 oder deem britteschen vun 182.