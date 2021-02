Shell wëll op erneierbar Energie ëmstellen, notamment Biogas an Elektresch.

Dat soll ënnert anerem duerch Investissementer an Héicht vu 5 bis 6 Milliarden US-Dollar an den nächste Jore geschéien. Shell wëll op erneierbar Energie ëmstellen, notamment Biogas an Elektresch. De Pic vu senger Pëtrolsprodutkioun wëll Shell am Joer 2019 erreecht hunn.

Dat huet de brittesch-hollännesche Pëtrol- a Gaskonzern um Donneschdeg matgedeelt.