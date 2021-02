Dem belarussesche Politiker no hätt säi Land "grausam Ugrëff vu baussen" matgemaach.

De "Blitzkrieg" hätt awer keen Erfolleg gehat, huet den autoritäre Staatschef am Kader vun de wochelaange Protester en Donneschdeg betount.

Weider huet et vun him geheescht, dass säi Land dat "iwwerlieft" hätt a weider "duerchhalen" géing, "egal, wat passéiert". Si géingen "ëm all Präis Widderstand leeschten", sot de Lukaschenko.

Zanter August kënnt et ëmmer nees zu Masseprotester am Land. Him gëtt massive Walbedruch reprochéiert. Dausenden Demonstrante goufen zanterhier scho festgeholl, deelweis esouguer gefoltert. Wéinst dem brutale Virgoe géintiwwer de friddlechen Demonstranten huet d'EU Sanktioune géint de belarussesche President verhaangen.