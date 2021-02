Mat dëser neier Method kéint an Zukunft op d'invasiv Untersuchung per Spigelung mat engem Hysteroskop verzicht ginn.

Dat schreiwen d'brittesch Wëssenschaftler an hirer Etüd, déi e Freideg am Magazin "Nature Communications" verëffentlecht gouf. Bis ewell war et esou, dass Dokteren hu missen en Deel vum Geweebe aus dem Uterus eraushuelen, fir Gebärmutterhalskriibs nozeweisen. Wéinst technesche Problemer misst dës Untersuchung a ronn engem Drëttel vun de Fäll widderholl ginn, steet an der Studie ze liesen.

Mat dem entwéckelten Urintest kéint een de ganze Prozess vereinfachen. D'Prouwe kéinten nämlech vun Doheem aus geholl ginn. Ausserdeem wier et méi angeneem fir d'Fraen, well dës dacks vill Péng hu bei der invasiver Untersuchung.

Der Etüd no huet den neien Test bei 91,7 Prozent vun de Frae mat Gebärmutterhalskriibs eng richteg Diagnos ugewisen. Bei 88,9 Prozent vu Patientinnen ouni Kriibs waren 88,9 Prozent vun alle Resultater richteg.

Wéi d'Manchester University schreift, ass dës Gebärmutterhalskriibs déi sechstheefegst Zort Kriibs bei de Fraen. Weltwäit goufen 2018 eleng 382.000 Patientinnen domat diagnostizéiert, bal 90.000 hunn hir Kriibserkrankung net iwwerlieft.