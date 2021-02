De fréiere Chef vun der Europäescher Zentralbank soll de Mëtten um 12 Auer mat senger Regierung vereedegt ginn.

Nodeems dem Giuseppe Conte seng Mëtt-Lénks-Koalitioun virun engem Mount geplatzt war, geet d'Regierungskris an Italien domat op en Enn.

De Mario Draghi hat viru ronn 10 Deeg mat Sondéierungsgespréicher ugefaangen an huet e Freideg den Owend de Regierungsoptrag vum President Sergio Mattarella offiziell ugeholl a seng Equipe presentéiert.

D'Regierung setzt sech aus Minister aus dem ganze politesche Spektrum zesummen. Déi meeschte Poste ginn un d'Fënnef-Stäre-Beweegung, stäerkste Fraktioun am Parlament. De Luigi Di Maio bleift Ausseminister an de Roberto Speranza Gesondheetsminister.

Iwwert e Regierungsprogramm goufen et bis ewell keng Detailer. An den nächsten 2 Woche musse béid Kummere vum Parlament d'Draghi-Regierung confirméieren, d'Majoritéit gëllt als sécher. D'Regierung ronderëm de parteilose Giuseppe Conte war no annerhallwem Joer an d'Bréch gaangen, nodeems ee sech net eens gouf, wéi déi iwwer 200 Milliarden Euro EU-Hëllefe fir d'Corona-Kris sollen agesat ginn.