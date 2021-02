D'Iwwerreschter vun 126 Persounen, déi wärend dem Napoleon sengem Feldzuch ëm d'Liewe komm sinn, goufen e Samschdeg an der russescher Stad Wjasma bäigesat.

Bei wanterlechen Temperature vu -15 Grad gouf den Affer geduecht, déi den 3. November 1812 verscheet sinn.

A Presenz vu ronn honnert Statisten an historescher Kleedung goufen 8 Särg um Kierfecht zu Wjasma begruewen. Mënschlech Iwwerreschter vun 120 Zaldoten, 3 Fraen an 3 Jugendleche goufen an dës Särg geluecht. Si si wärend enger vun de bluddegste Schluechten nom Réckzuch vum Napoleon aus Moskau gestuerwen.

Virzejoert gouf an der russescher Stad e Massegraf entdeckt. Fuerscher sinn ugangs dovunner ausgaangen, dass et sech ëm Doudesaffer aus dem Zweete Weltkrich handele géing. Experte vun der russescher Akademie vun de Wëssenschaften hunn allerdéngs erausfonnt, dass et sech ëm Zaldoten handelt, wéi wärend dem Russlandfeldzuch gefall sinn. Déi 3 Fraen, déi d'Schluecht net iwwerlieft hunn, ware sougenannten "Vivandières". Si hunn den Zaldote vun der franséischer Arméi éischt Hëllef geleescht an d'Militärkantinne bedriwwen.