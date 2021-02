E Freideg goufe 5 Läiche an der Géigend vu Wuppertal wärend Läschaarbechte fonnt.

Neisten Erkenntnisser no soll e Familljepapp als éischt seng Duechteren am Alter vun 1 a 4 Joer, seng Fra a seng Schwéiesch mat engem Messer ëmbruecht hunn. Nom véierfache Mord soll den 41 Joer ale Mann d'Haus ugefaangen a sech du selwer d'Liewe geholl hunn, heescht et vun der Police Köln an dem Parquet. Et géinge keng Unhaltspunkten dofir ginn, dass weider Persounen un der Dot bedeelegt waren.

Als Motiv ginn d'Ermëttler vun enger gescheiterter Bezéiung aus.