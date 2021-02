Wéinst dem Virfall am Kapitol kéint de Prozess géint den Ex-President Trump méi laang dauere wéi geplangt.

E Samschdeg gouf nämlech ugefrot, fir op d'mannst 1 Zeien ze ruffen. Den Demokrat Jamie Raskin wollt nämlech déi republikanesch Deputéiert Jaime Herrera Beutler befroen, déi den Donald Trump belaascht huet. Doropshi koum et zu chaoteschen Zeenen am Senat. Eng Majoritéit vu 55 Stëmmen huet sech grondsätzlech dofir ausgeschwat, Zeien ze befroen. Esouguer 5 Republikaner hu mat "Jo" gestëmmt. De Repulikaner Lindsey Graham huet seng Stëmm nom Vott vun "Nee" op "Jo" geännert, anerer ware sech net méi sécher, iwwert wat genau ofgestëmmt gouf. Kuerz dorobber gouf d'Sëtzung am Senat ënnerbrach.

Wat awer gewosst ass, ass, dass den Trump-Prozess nach net eriwwer ass. Zu Washington geet een dovunner aus, dass e sech nach iwwert eng Woch zéie wäert.

Déi dramatesch Tournure am Impeachment-Prozess gouf duerch eng Erklärung vum Jaime Herrera Beutler ausgeléist. D'Republikanerin huet erkläert, de Kevin McCarthy hätt hir gesot, dass den Trump wärend engem Gespréich um Telefon Sympathië fir d'Ugräifer gewisen hätt, wéi de Kapitol gestiermt gouf. De McCarthy hätt deemno versicht, den Ex-President z'iwwerrieden, d'Ugräifer dovunner z'iwwerzeegen, sech zeréckzezéien. Dat hätt den Donald Trump awer refuséiert an Antifa-Aktiviste dofir verantwortlech gemaach. Op dem McCarthy seng Erklärung, dass et Trump-Supporter wieren, hätt de fréiere President vun den USA geäntwert: "Kevin, ech mengen, dës Leit si méi rosen iwwert d'Wal wéi's du."

Et ass duerchaus méiglech, dass esouguer weider Zeie wäerten am Kader vum dësem Prozess befrot ginn. Bis viru Kuerzem gouf nach ausgeschloss, dass den Donald Trump kéint verurteelt ginn. Et gouf erwaart, dass d'Majoritéit vun de Republikaner géing fir Fräisproch stëmmen.

Net nëmmen op Säite vun de Republikaner, mee och bei den Demokraten hofft een op e séieren Ofschloss vum Prozess. Nëmmen esou kann ee sech op aktuell Problematike konzentréieren, wéi zum Beispill Corona-Hëllefen.