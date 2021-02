10 Stëmmen hu fir d'Verurteelung vum fréieren US-President Donald Trump gefeelt.

De Republikaner gouf vum Virworf "Ustëftung zu Onrouen" acquittéiert. Eng Majoritéit vu 57 Senateuren huet e Samschdeg géint den Trump gestëmmt. Et hunn awer 10 Stëmme gefeelt, fir dass et zu enger Verurteelung am Senat komme konnt. Dofir wier eng 2/3-Majoritéit vu 67 Stëmmen néideg gewiescht. 50 Demokraten a 7 Republikaner hu fir d'Verurteelung vum Trump gestëmmt gehat.