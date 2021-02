Wéinst der Corona-Pandemie gëtt sech awer fir dëse Sonndeg eng ganz niddereg Walbedeelegung erwaart.

D'katalounesch Regierung hat probéiert, d'Walen op den 30. Mee ze verréckelen, déi spuenesch Justiz hat déi Decisioun awer gekippt.

Déi 2 Parteien, déi sech fir d'Onofhängegkeet vu Spuenien asetzen hoffen op eng absolut Majoritéit am Parlament. Den Ament stellen déi lénksnationalistesch ERC an déi liberal-konservativ JuntsxCat eng Minoritéitsregierung. Ëmfroen no kënne béid Parteie mat gutt 20 Prozent vun de Stëmme rechnen. Ma och d'Sozialisten, déi vun der Regierung zu Madrid ënnerstëtzt ginn a géint d'Onofhängegkeet antrieden, hu gutt Chancen. Et gesäit deemno net no enger klorer Majoritéit aus. Observateure fäerten, datt schwiereg Verhandlungen no de Walen ustinn an et eng Méintelaang politesch Blockade gëtt, bis eng nei Regierung steet.