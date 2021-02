Et muss nei gewielt ginn, well engem Urteel vum Verfassungsgeriicht no déi lescht Regierung duerch eng illegitim Ofstëmmung am Parlament un d'Muecht koum.

Als Favorit bei de Wale gëllt déi lénk Beweegung "Vetevendosje", also "Selbstbestëmmung". 1,8 Millioune Bierger sinn opgeruff, hir Stëmm ofzeginn.