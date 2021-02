Bei engem Äerdbiewen virun der japanescher Ostküst goufen an der Nuecht op e Sonndeg iwwer 100 Mënsche blesséiert.

Bal eng Millioun Stéit haten zäitweis kee Stroum, eng Tsunami-Warnung huet awer net mussen erausgi ginn.

D'Biewe war um 23.08 Auer Lokalzäit an enger Déift vun 60 Kilometer, viru Fukushima, an der Géigend vum Epizentrum vum schroen Äerdbiewen 2011, bei deem en Tsunami ausgeléist gouf an 18.000 Mënsche gestuerwe sinn. An enger éischter Meldung war vun enger Stäerkt vun 7,1 Rieds, gouf awer duerno op 7,3 corrigéiert. Et gouf och eng Partie Nobiewen, mat enger Stäerkt vu bis zu 4,7.

#Earthquake in #Japan is upgraded from 7.1 to 7.3. Magnitude. Nationwide 950,000 homes were without power due to power plants going offline#EarthquakeInJapan pic.twitter.com/xM8NbqUr6u — ‎ ‎Oswaldo Royett (@oswaldosrm) February 14, 2021

tw // earthquake



- hope all j-nctzens and citizens stay safe and be careful , pray for japan 🤲🏻❤️❤️ pic.twitter.com/aSbKOaFswk — ikaa ᵕ̈ | happy jaehyun's day 📌 (@yongglvr) February 14, 2021

Och zu Tokio war d'Biewen däitlech ze spieren. D'Meldunge vun de Blesséierte variéieren tëscht 74 an 104. Doudesaffer sollen et awer keng ginn.

Beim Atomkraaftwierk vu Fukushima gëtt elo kontrolléiert, ob et eventuell Schied gouf. Dat huet de Bedreiwer Tepco via Twitter matgedeelt. Et géif awer aktuell keng Opfällegkeete ginn.

Beim Biewe e Samschdeg soll et sech ëm eng Nowierkung vum Biewen 2011 gehandelt hunn.