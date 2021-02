Op der Grenz tëschent dem Iran an Afghanistan koum et e Samschdeg zu engem enorme Brand, deen esouguer aus dem Weltall soll ze gesi gewiescht sinn.

D'Zuel vu Blesséierten ass bis ewell onkloer. Rieds geet vun Honnerte Gas- an Uelegtanker, déi a Flamen opgoungen, wat e Verloscht vu Millioune vun Dollar bedeit.

Den Ursprong vum Feier ass nach onkloer, et gouf eng Enquête an d'Weeër geleet. Dem Guardian no war de Brand esou enorm, datt Nasa-Satelitten en aus dem Weltall erfaasst hunn.