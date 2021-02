Dass d'Ägypter hirer Zäit a villen Hisiichte viraus waren, ass gewosst. Si hu Pyramide gebaut a sech zum Beispill um Sonnekalenner orientéiert.

Fuerscher ginn donieft och dovunner aus, dass Papyrus fir d'éischt am alen Ägypten hiergestallt gouf. Eng weider sensationell Entdeckung gouf viru Kuerzem bekannt gemaach. Am Land vun de Pharaoe gouf nämlech déi wuel eelste Brauerei vun der Welt fonnt. Schonn dausende Jore viru Christus soll zu Abydos Béier a Masse produzéiert gi sinn.

Éischt "Héichleeschtungsbrauerei" weltwäit

Matzen an der Wüüst, ronn 450 Kilometer vu Kairo ewech, huet en Team vun ägypteschen an US-amerikanesche Fuerscher an 2 Reie ronn 40 Dëppen aus Toun entdeckt. Dës géingen op eng Masseproduktioun vu Béier hindeiten. Weider huele si un, dass d'Brauerei aus der Zäit vum Kinnek Narmer staamt, also viru 5.000 Joer. De Leeder vum ieweschten Antikerot, de Mustafa al-Wasiri, schätzt, dass ganzer 8 grouss Beräicher fir d'Hierstellung vum beléifte Gedrénks genotzt goufen, mat ongeféier 40 Dëppe pro Beräich. Wëssenschaftleche Studien no konnt een zu Abydos ronn 22.400 Liter Béier gläichzäiteg produzéieren.