De fréiere Politiker ass e Sonndeg am Alter vun 90 Joer gestuerwen.

Wéi et vun der Noriichtenagence Telam heescht, ass hien an engem Spidol zu Buenos Aires verscheet. Bannent de leschte Méint gouf de Carlos Menem e puer Mol an d'Klinik ageliwwert.

Hie war vun 1989 bis 1999 President vum latäinamerikanesche Land. Bis zu sengem Doud war hie politesch aktiv. 2013 gouf de laangjärege Staatschef wéinst illegale Waffeliwwerungen a Kroatien an Ecuador wärend senger Amtszäit zu 7 Joer Prisong verurteelt. Wéinst parlamentarescher Immunitéit huet hien allerdéngs net missen an de Prisong goen.

Hien hannerléisst 2 Kanner. Säi Bouf Carlos Jr ass 1995 gestuerwen.