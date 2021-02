De ville Reen huet an der ländlecher Provënz Ost-Java zu Iwwerschwemmunge gefouert.

Wéi d'Autoritéite matdeelen, wieren 2 Persoune gerett ginn, 10 weiderer ginn nach vermësst. 9 Läiche goufe bis ewell fonnt. Iwwer 350 Awunner hu missen hir Haiser verloossen, well d'Uertschaft Pasuruan iwwerschwemmt gouf.

An Indonesien kënnt et ëmmer nees zu Héichwaasser an Iwwerschwemmungen, virun allem wärend der Reenzäit. Am Januar sinn an der Provënz Süd-Kalimantan op d'mannst 21 Persoune gestuerwen.