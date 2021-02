Nom Militärputsch am Myanmar weise sech d'Genereel weider haart vis-à-vis vun de landeswäite Protester.

Nodeems d'Militär op en Neits brutal géint friddlech Demonstrante virgaangen ass, gouf an der Nuecht op en Dënschdeg och den Internet am ganze Land ofgeschalt. Dowéinst kréich een dann och keng aktuell Berichter iwwert d'Situatioun am Myanmar.

E Méindeg eréischt ware queesch uechter d'Land zéngdausende Leit op d'Strooss gaangen, an hu gefuerdert, dass déi zivil Regierung mat der Aung San Suu Kyi erëm agesat gëtt.