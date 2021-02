Eleng am Bundesstaat Texas haten e Méindeg méi wéi 2,7 Millioune Leit kee Stroum. Den texanesche Gouverneur huet an Tëscht den Noutstand ausgeruff.

En huet d'Bierger dozou opgeruff virsiichteg ze sinn. Den nationale Wiederdéngscht schwätzt iwwerdeems vu geféierlechem Wanterwieder vun enger Côte op déi aner, wéi et bis ewell nach ni do gewiescht wier.

Am ganze Land goufen Honnerte Flich gestrach an och a 6 anerer Staaten gouf den Noutstand deklaréiert. Grad am Süde vum Land, wéissten d'Leit och net mat deem Wieder ëmzegoen. Zum Beispill géifen si weider vill ze séier op zougeschneite Stroosse fueren.